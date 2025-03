Nem Giga Panda nem Multipla: próximo Fiat poderá ser Pandissima!

Já com o Grande Panda na estrada a entrar em velocidade de cruzeiro, a Fiat prepara-se para anunciar a próxima novidade derivada de um dos cinco protótipos revelados no início do ano passado.

Vaticina-se que será um SUV coupé o modelo seguinte, embora a imprensa especializada europeia "explique" que na calha poderá estar um compacto na linha do Citroën C3 Aircross e do Opel Frontera.

É a revista italiana Quattroruote a avançar um diálogo tido com Olivier François, com o director executivo a construtora a sugerir o nome Pandissima, rejeitando as designações Giga Panda ou mesmo Multipla.

Acaba por não ser uma surpresa, sabendo-se que o citadino Panda passou a ser conhecido como Pandina: se o sufixo "ina" significa pequenez, já o "íssimo" aponta para o superlativo absoluto.

A suportar a sua construção deverá estar a mesma plataforma Smart Car da Stellantis en que são montados o C3 e o Grande Panda, com os previsíveis 4,40 metros de comprimento a permitir sete lugares.

As motorizações também deverão ser equivalentes, o que significa soluções híbridas e eléctricas, não ficando descartada uma opção puramente a gasolina.

Uma variante pick-up também está nos planos da insígnia de Turim, conhecido que é também o protótipo, enquanto parece estar já definido para Novembro o aguardado Fiat 500 híbrido.

