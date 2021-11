NãoSouDeFerro: GNR na estrada para prevenir acidentes com motas

A GNR desenvolve a partir desta terça-feira, e até domingo, a campanha de sensibilização #NãoSouDeFerro.

A iniciativa, que pretende inverter a tendência de aumento da sinistralidade com motas, dará particular destaque à região do Algarve.

Nas plataformas digitais, é ainda divulgado um vídeo ilustrativo de algumas das manobras perigosas mais frequentes.

A GNR explica que a campanha dará particular destaque à região algarvia e aos arredores do Autódromo Internacional do Algarve, onde irá decorrer o Grande Prémio Portugal em MotoGP.

Os motociclistas serão alertados para as regras de segurança que devem acautelar durante a condução.

A campanha visa contribuir para a mudança de comportamentos durante a condução, com a divulgação de uma imagem intitulada "A Mota Podes Trocar, a Vida Não".

Serão dados conselhos pela autoridade policial e distribuídos folhetos informativos junto dos condutores de veículos de duas rodas a motor.

Prevendo-se um elevado fluxo de motas e motorizadas no Algarve para acompanharem o Moto GP, a GNR irá desenvolver iniciativas de sensibilização em algumas áreas de serviço de norte a sul do país, e nas imediações do Autódromo Internacional do Algarve.

Da análise da sinistralidade rodoviária até 30 de Setembro, verifica-se que cerca de 10% dos acidentes envolveram veículos de duas rodas a motor.

Segundo a GNR, das vítimas registadas este ano nas estradas, "28,9% são condutores ou passageiros de veículos de duas rodas".

Das vítimas mortais a lamentar, "cerca de 32% correspondem também a condutores e/ou passageiros de veículos de duas rodas a motor".

A GNR irá aconselhar a prudência e a importância de adoptar-se uma condução defensiva nas acções de sensibilização que vai promover.

Aumentar a distância de segurança em relação ao veículo da frente para garantir a travagem de segurança e gradual e uma melhor visibilidade também serão destacadas.

Redobrar a atenção em circunstâncias de condições atmosféricas adversas, circular com as luzes acesas e usar equipamento individual de alta visibilidade são outros dos conselhos da GNR.

Além disso, é sublinhada a importância de os condutores de motos usarem sempre capacete e equipamento de protecção.

