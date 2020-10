Mulher e marido em excesso de velocidade… na mesma estrada e com minutos de diferença!

É mais uma daquelas histórias do "arco-da-velha" que é difícil de acreditar se não sido testemunhada pelas autoridades policiais.

Uma mãe com os dois filhos a bordo no automóvel foi apanhada pelo radar a acelerar a 132 km/hora, numa estrada francesa a norte de Nantes no último sábado.

Com a velocidade limitada a 70 km/hora naquele troço, a mulher foi de imediato detida por também conduzir sem carta de condução.

Imobilizado o carro pela polícia, telefonou ao marido para vir buscar as crianças, que ele logo se apressou a fazer.

Resultado? Apanhado pelo radar a 114 km/hora… no mesmo troço da nacional! Multa passada e mais um desconto nos pontos da carta de condução pela infracção.

Acredita-se que o cumprimento do código da estrada não será a principal preocupação do casal…

