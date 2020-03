Miguel Oliveira, piloto português do Moto GP e embaixador da Hyundai Portugal, experenciou um momento único cheio de adrenalina e emoção ao realizar um co-drive com o espanhol Dani Sordo, num Hyundai i20 WRC.



O piloto luso trocou as 2 rodas da sua moto por um i20 de competição, vivendo uma experiência de adrenalina verdadeiramente inesquecível ao lado do piloto espanhol que corre com a marca sul-coreana no mundial de ralis do WRC.







Miguel Oliveira apanhou boleia de Dani Sordo num Hyundai i20 WRC