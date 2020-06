Michael Cole é o novo Presidente e CEO da Hyundai Motor Europe

A Hyundai Motor anunciou que Michael Cole vai juntar-se à sede europeia no cargo de Presidente e CEO, a partir do dia 1 de Julho de 2020, substituindo Dongwoo Choi, que permaneceu nesta posição nos últimos dois anos.



Além de ter sido Presidente da Kia Motors America,Michael Cole também actuou como Diretor de Operações da marca na sede europeia e, anteriormente, assumiu o cargo de diretor geral da filial no Reino Unido. Ao longo do seu percurso, ajudou a impulsionar todas as áreas estratégicas e operacionais – desde vendas, marketing e produto até apoio ao cliente e retalho.



Dongwoo Choi ingressou na Hyundai Motor Europe em 2018 e, desde então, liderou com sucesso o negócio pelo processo de transformação para uma sede regional. Estabelecida sob a sua liderança, a reestruturada organização engloba agora duas fábricas regionais, uma na República Checa e outra na Turquia, com maior autonomia para estimular o crescimento sustentável e aumentar a inovação. Choi desempenhou várias funções de responsabilidade dentro da Hyundai, incluindo a de Diretor de Divisão de Operações Europeias na sede internacional e Presidente da Hyundai Motor Hyundai Motor Manufacturing Czech.



Em 2020, a Hyundai está a renovar toda a sua gama europeia, incluindo novos modelos eletrificados. A organização oferece a mais variada gama de motorizações do mercado, sendo que mais de três quartos da sua frota estará disponível numa versão eletrificada.