MG Motor alarga rede de concessionários em Portugal

A MG Motor vai ampliar a rede de concessionários em Portugal a partir de Outubro, passando a estar representada em todo o território continental.

Presente no Porto desde Junho do ano passado, a marca chinesa do grupo SAIC Motor vai abrir instalações em Leiria, Coimbra, Lisboa, Almada e Faro.

A actual gama da MG é composta por cinco modelos com sistemas motrizes térmicos e electrificados.

O Marvel R Electric é a proposta mais arrojada da marca, um SUV premium 100% eléctrico com um visual futurista e um interior espaçoso.

O modelo é proposto em três variantes, com as duas primeiras a serem de tracção traseira com uma potência de 132 kW (179 cv) 410 Nm.

A versão mais potente, com tracção integral, equipa três motores eléctricos para uma potência combinada de 212 kW (288 cv) e 665 Nm.

A bateria de 70 kWh oferece uma autonomia até 402 quilómetros para os modelos menos potentes, e até 370 quilómetros para o topo de gama.

A oferta compreende ainda o renovado MG ZS, com opções térmicas e eléctricas, assim como o MG EHS híbrido plug-in e a carrinha MG5 Electric.

O MG4 Electric é o modelo mais recente da gama, um crossover com uma autonomia até 450 quilómetros.

