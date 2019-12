Mercedes volta a fornecer Classe X para a patrulha da Praia da Nazaré

A Mercedes-Benz Vans renovou, pelo segundo ano consecutivo, o acordo com a Câmara Municipal da Nazaré, para a atribuição de uma viatura aos membros de patrulhamento da praia durante o Inverno.

Esta parceria inclui a cedência de uma Classe X 250d até maio do próximo ano, com o objectivo de contribuir para tornar a praia da Nazaré a "praia mais segura do país". Esta viatura está equipada com todo o equipamento necessário à execução de tarefas de resgate e salvamento.

"A Mercedes-benz apoia-nos na missão de apresentar a Praia da Nazaré como uma das mais seguras do país, e que apresenta resultados relevantes na prevenção e salvamento de vidas", afirmou Walter Chicharro, Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, que manifestou a vontade de prolongar este entendimento por mais anos.

Já Mário Neves, Managing Director da Mercedes-Benz Vans Portugal, afirmou que esta "é uma iniciativa inovadora" e que "isso está no ADN da marca". "Praia mas segura tem de ter a pick-up mais segura. Estamos muito satisfeitos", acrescentou.