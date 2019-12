Mercedes já revelou esboço do novo GLA

Estamos a cerca de 48 horas da apresentação do novo Mercedes GLA, que será revelado exclusivamente online, através da plataforma "Mercedes Me", mas a marca de Estugarda já o mostrou… sob a forma de um desenho!

Como seria de esperar, a imagem deste GLA (exterior e interior) tem muitos pontos em comum com os mais recentes elementos da família de compactos da Mercedes e isso fica visível neste esboço, que revela a assinatura luminosa traseira, as rodas de grandes proporções e o difusor traseiro com duas saídas de escape incorporadas.

Ainda pouco se sabe acerca deste modelo, mas a marca alemã já revelou que este GLA será cerca de 10 cm mais baixo que o seu antecessor, bem como 1,5 cm mais curto, ainda que a marca se tenha apressado a esclarecer que isso não terá impacto ao nível do espaço nos bancos traseiros.

Tal como referimos acima, a apresentação está marcada para esta quarta-feira e será exclusivamente online. Quanto à primeira aparição pública só deve acontecer em Março do próximo ano, no Salão Automóvel de Genebra.







Mercedes já mostrou o GLA que só chega em Dezembro