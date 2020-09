Mercedes-Benz faz parceria com League of Legends nos eSports

A Mercedes-Benz deverá tornar-se na parceira automóvel exclusiva de todos os eventos desportivos mundiais do jogo League of Legends, da Riot Games. Esta intenção foi hoje comunicada por Bettina Fetzer, vice-presidente de Marketing da Mercedes-Benz AG, durante a antevisão do League of Legends World Championship deste ano. A parceria irá concentrar-se na comunidade de jogadores do League of Legends e irá contar com a participação da Mercedes-Benz como patrocinador de apresentação do Trophy Ceremony nos eventos mundiais. Em Portugal, a marca tem também marcado presença na área dos eSports, posicionando-se junto das gerações mais novas.

A décima edição deste ano LOL Esports World Championship, irá decorrer em Shanghai, na China, entre 25 de Setembro e 31 de Outubro. O primeiro evento mundial desportivo importante na China desde o início da pandemia marca não só o décimo aniversário do Worlds, mas também o início da parceria mundial entre a Riot Games e a Mercedes-Benz.

A Mercedes-Benz é assim a parceira automóvel exclusiva dos três eventos mundiais do League of Legends: o Mid-Season Invitational, o Worlds e o All-Star. Desta forma, estabelece o seu atual patrocínio do Chinese League of Legends, o designado LPL, num nível mundial.

O compromisso com o desporto virtual e a criação de valor acrescido torna-se também mais tangível através de um conjunto de outras medidas. A Mercedes-Benz irá, a partir de agora, apresentar as cerimónias de atribuição de prémios em todos os três eventos mundiais, levar um novo segmento de transmissão dos mais importantes eventos mundiais às casas dos admiradores e prestar uma contribuição duradoura ao desporto virtual em geral, e à comunidade do League of Legends em particular, com integrações adicionais e atividades de comunicação criativas.