Mercedes bateu recorde de vendas em Novembro

Pela primeira vez, a Mercedes ultrapassou a marca das 200 mil unidades vendidas em Novembro, ao ter entregado 209.058 automóveis (+5,3%). Entre os principais modelos impulsionadores deste crescimento estão os modelos compactos da marca e os SUVs.

No segmento dos compactos, as entregas mundiais de cerca de 61.500 veículos no mês passado atingiram um novo recorde (+9,8%). Recorde-se que desde o início do ano a marca de Estugarda já entregou 607.600 unidades do Classe A, B, CLA Coupé CLA Shooting Brake e GLA.

Destaque também para as vendas do Mercedes Classe S, que aumentaram 2,6%, para cerca de 6.800 unidades em todo o mundo, sendo este modelo especialmente popular nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Na China, nunca foram comercializados tantos Mercedes-Maybach Classe S nos primeiros nove meses do ano como em 2019.

As vendas de SUVs totalizaram em Novembro cerca de 76.300 unidades (GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS e G), um aumento de 10,5% no mês passado e um novo recorde em Novembro. O icónico Classe G foi um dos culpados por este resultado, já que estabeleceu um novo recorde de vendas no passado mês, com um aumento de dois dígitos de 20,2%.

smart está a descer…

Nos primeiros nove meses de 2019 a smart entregou 105.600 veículos em todo o mundo, uma queda de 10,9% por comparação com o ano anterior.

Importa ainda assim dizer que a nova geração do smart EQ fez a sua estreia mundial em Setembro, no Salão Automóvel de Frankfurt, e deverão chegar ao mercado nacional em Janeiro do próximo ano.