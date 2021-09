Elon Musk já tem o seu recorde: o Tesla Model S Plaid bateu a marca da Porsche Taycan em Nürburgring por 12 segundos.





Menos 12 segundos: Tesla Model S Plaid vence Porsche Taycan em Nürburgring

Ao fazer 7m30,909s, a berlina passa a ser o "eléctrico" de produção mais rápido na pista alemã.





Recorde-se que o anterior tempo detido pelo super desportivo alemão, de 7m42,3s, foi registado em 2019.

O dono da Tesla publicou o feito no Twitter com uma fotografia onde são indicados dois tempos.



A primeira marca terá sido registada, provavelmente, numa distância de 20,6 quilómetros do circuito. Já os 7m35,579s deverão ser correspondentes aos 20,832 quilómetros, de acordo com as novas regras.

O recorde agora conseguido é tanto mais significativo face aos 2.200 quilos que o Model S Plaid pesa.



Equipado com três motores eléctricos, com um nas rodas dianteiras e dois nas traseiras, desenvolve uma potência de 750 kW, equivalentes a 1.020 cv.

Mesmo assim, quando comparado com outros bólides equipados com motores térmicos, a berlina não é o carro mais rápido no "inferno verde".

O Mercedes-AMG GT 63 S conseguiu 7m23,009s em 2020, e o Jaguar XE SV Project 8 registou 7m18,361s em 2019, sem esquecer o Porsche Panamera, que fez 7m29,81 s no ano passado.

