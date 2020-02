Mazda Motor de Portugal festeja 25 anos. Parabéns!

A Mazda Motor de Portugal está a celebrar 25 anos de actividade no nosso país. Fundada a 8 de Fevereiro de 1995, a representante da marca de Hiroshima no nosso país veio suceder à Sociedade Comercial Tasso de Sousa, SA, assumindo-se nessa altura como a segunda Companhia Nacional de vendas (CNV) da Mazda Motor Corporation na Europa.

Actualmente a Mazda Motor de Portugal conta com 25 representantes no nosso país, sendo que desde o seu aparecimento já conheceu três moradas, a primeira no Porto e as outras duas em Lisboa. Pelo meio já teve dois directores-gerais: Kozaburo Murao e Luís Morais, que assumiu funções a 1 de Novembro de 2017.





Mazda continua a crescer

"É com um indisfarçável orgulho que comemoramos hoje o nosso 25º aniversário, uma data que, para além de emblemática, ocorre em simultâneo com os festejos dos 100 Anos da Mazda Motor Corporation, representando todo um conjunto de alicerces que nos permitem olhar para o futuro com esperança e enormes expectativas", referiu Luís Morais, Director Geral da Mazda Motor de Portugal."São 25 anos em que a Mazda em Portugal tem sabido adaptar-se às diferentes realidades e especificidades inerentes ao nosso mercado, nomeadamente em termos fiscais, acompanhando os seus diferentes ciclos de evoluções, decorrentes de variados factores internos e externos ao sector, ao mercado e, em última instância, ao próprio país", acrescentou.

A Mazda Motor de Portugal atingiu o seu melhor ano de vendas em 2008, alcançando 2% de quota de mercado e um total de 5155 unidades vendidas.

Entre 2017 e 2019 a representante da marca nipónica em Portugal voltou a crescer, registando um aumento de 21,17% nas vendas, sendo que fechou o ano passado com 3072 exemplares vendidos, número que lhe valeu uma quota de mercado de 1,39%.