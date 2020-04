Mazda Motor de Portugal está a criar acção de apoio à população sénior

A Mazda Motor de Portugal e a sua Rede de Concessionários estão a ultimar os preparativos para a implementação de um plano conjunto de apoio à população sénior. Entre outras, esta acção envolve a cedência de viaturas de demonstração às Juntas de Freguesia, das respectivas zonas de actuação e comunidades.

"Tempos excecionais exigem o melhor de todos nós, seja na vertente industrial, seja na parte comercial onde, neste momento, contamos com vários recursos imobilizados, os quais podemos colocar ao serviço da população", refere Pedro Botelho, Director de Vendas e Marketing da Mazda Motor de Portugal. "Neste sentido a Mazda e a sua Rede de Concessionários estão a desenvolver um projecto conjunto de contornos muito simples, mas que, acreditamos, irá ter um impacto social muito significativo ao nível das comunidades onde a mesma actua."

"Como é do conhecimento de todos, são crescentes as necessidades da população mais idosa, em termos do apoio domiciliário que necessitam, nomeadamente ao nível da entrega de bens alimentares e de medicamentos. O processo, na grande maioria dos casos, envolve as diferentes Juntas de Freguesia do nosso país, estruturas que, fruto das suas habituais limitações em termos de recursos, ao nível humano e material, não têm capacidade para ir ao encontro de todas as necessidades dessa muito significativa franja da população portuguesa," acrescentou.

Para o efeito, cada Concessionário Mazda está a contactar a Junta de Freguesia da respectiva localização, propondo-se disponibilizar uma viatura de demonstração. A aposta recairá, sempre que possível, em viaturas da gama SUV – os modelos CX-3, CX-30 e CX-5 – modelos com diferentes valências, nomeadamente na capacidade de acesso a aldeias ou locais mais remotos de Portugal. Nesta fase, prevê-se que a acção decorra ao longo de um período de 3 meses, entre Abril e Junho, adequando-se posteriormente e em função dos desenvolvimentos e evolução da actual situação de emergência sanitária.

"Este é, para já, o nosso contributo, disponibilizando um lote significativo de viaturas que são habitualmente usadas para test-drives e que temos, neste momento, imobilizadas em virtude da actividade comercial quase nula que se regista nas instalações dos nossos Concessionários, em face do aconselhamento das diferentes autoridades para que todos fiquemos nas nossas casas, salvo nas situações que ficaram previstas aquando da implementação do Estado de Emergência", acrescentou, por seu turno, Luis Morais, Director Geral da Mazda Motor de Portugal.