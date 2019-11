Mazda CX-30 bate recorde no Euro NCAP e Opel Corsa fica-se pelas quatro estrelas

O Mazda CX-30, o Opel Corsa, o Mercedes GLB e o Ford Explorer foram os modelos mais recentes a serem testados pelo Euro NCAP. Todos estes carros foram destruídos a bem da segurança, com o CX-30 a sair vencedor com uma classificação quase perfeita, de 99%, batendo mesmo o recorde nos testes de protecção de ocupantes adultos.

O novo SUV da marca nipónica teve nota máxima nos testes de embates laterais e nos testes de embate frontal a toda a largura. Não teve pontuação máxima nos testes de embate frontal descentrado e contra uma barreira não rígida, mas andou lá perto.

Contas feitas, as cinco estrelas do Mazda CX-30 foram inevitáveis, ao contrário do que aconteceu por exemplo como novo Opel Corsa, que repetiu as quatro estrelas alcançadas pelo Peugeot 208, automóvel com que partilha a sua plataforma.

A ausência de um terceiro encosto no banco traseiro em algumas versões fez com que este Corsa perdesse alguns pontos, com alguns testes a serem mesmo anulados, já que este organismo só valida os resultados para o equipamento de série presente em todas as versões.

Ainda assim, importa dizer que o Corsa registou pontuação para cinco estrelas em três das quatro áreas de avaliação, sendo que a única área onde isso não aconteceu, dedicada aos assistentes de segurança, apenas ficou abaixo por um ponto percentual.

O Mercedes GLB e o Ford Explorer, os outros dois modelos testados, registaram ambos cinco estrelas. Destaca-se a avaliação do SUV da marca de Estugarda, que se tornou o sexto modelo da Mercedes a ser testado este ano pela Euro NCAP e o sexto a somar cinco estrelas.

O Explorer, cuja nova geração vai chegar ao mercado europeu com sete lugares e motorização híbrida plug-in, teve cinco estrelas mas foram detectadas algumas estruturas no painel de bordo que podem representar ferimentos nos joelhos dos ocupantes dianteiros.