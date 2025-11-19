 Pesquisa
Maxus reforça linha comercial com Deliver 7 a gasóleo

14:07 - 19-11-2025
 
 
Há um novo comercial ligeiro a reforçar a gama da Maxus: a Deliver 7 apresenta-se com uma variante a gasóleo para complementar a linha eléctrica da insígnia chinesa representada pelo grupo Astara no nosso país.

A animar o furgão de médio porte está um bloco turbodiesel de 2.0 litros com 150 cv, associado a uma caixa manual de seis relações, com um consumo combinado em redor dos 8,0 litros/100 km.

A Deliver 7, que apenas está disponível no formato de carroçaria L2H1, suporta cargas até 3.500 quilos de peso bruto numa capacidade útil de 7,2 metros cúbicos e 1.200 quilos.

Uma porta lateral deslizante com 990 mm de largura e 1300 mm de altura, e portas traseiras com abertura até 180 graus facilitam o acesso fácil ao interior, dispondo ainda de oito pontos de fixação para acomodar a carga.

Como acontece com a "irmã" eléctrica, equipa as mais recentes tecnologias de conectividade, incluindo um ecrã táctil de 12,3 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, bem como ligações USB e Bluetooth.

Ar condicionado, volante multifunções em pele sintética, controlo de velocidade de cruzeiro e faróis LED são alguns dos equipamentos incluídos de série.

Quanto à segurança e auxiliares à condução, compreende controlo electrónico de estabilidade, assistência à travagem de emergência, apoio ao arranque em subidas, câmara de marcha-atrás e sensores de parqueamento.

Com uma garantia de cinco anos ou 160 mil quilómetros, a nova Maxus Deliver 7 já tem as reservas abertas por um preço "chave na mão" de 26.300 euros, a que se soma o IVA.

