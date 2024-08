Maserati MC20 já tem sucessor: estreia no Monterey Car Week

A Maserati escolheu o Monterey Car Week para revelar a evolução mais recente do entusiasmante MC20 a 16 de Agosto … e até já avançou com a primeira imagem do desportivo.

Enigmática quanto baste, mesmo assim percebe-se a curva do guarda-lamas, decorado em cima pelas entradas de ar, dando a ideia dum super desportivo mais agressivo e mais ágil em pista e na estrada.

Prometidas estão soluções tecnológicas inovadoras, aliadas a um desempenho aerodinâmico típico nos carros de corrida mais emocionantes, ou não herdasse ele o espírito competitivo do Maserati GT2.

Fica por saber se equipará uma evolução do actual V6 biturbo Nettuno de 3.0 litros, com os seus 630 cv e 730 Nm, ou se será apresentada a versão eléctrica inicialmente prevista para o bólide.

A marca do tridente também irá expor no evento de luxo californiano, ao lado da principal novidade, o exclusivo MCXtrema para circuito, e a série limitada MC20 Icona que homenageia o MC12 Stradale.

