Mais distinto: Bentley Flying Spur estreia nova técnica 'Ombré'

14:08 - 26-09-2025
 
 
A Bentley não pára de realçar a sua gama automóvel com apontamentos de estilo que reforçam o seu poder apelativo. 

Agora é a vez do Flying Spur estrear uma nova tecnologia de pintura com um esquema de transição gradual da cor Topaz Blue para um escuro Windsor Blue

Baptizada como Ombré by Mulliner, a nova solução funde aqueles tons distintos numa transição gradual ao longo das laterais e do tejadilho da carroçaria. 

A pintura totalmente manual da Dream Factory da Bentley em Crewe, Reino Unido, demorou 60 horas para conseguir a combinação cromática perfeita. 

A transição realizada na zona central do veículo em várias fases, utiliza uma tinta cuidadosamente pigmentada através de métodos tradicionais de mistura. 

O processo rigoroso para alcançar o efeito Ombré garante que a transição de cor seja perfeitamente simétrica em ambos os lados da berlina. 

Esta técnica também é proposta nas combinações cromáticas Sunburst Gold para Orange Flame, e Tungsten para Onyx

Cada tonalidade comporta-se de maneira distinta durante a aplicação, mas com a perícia dos técnicos de pintura a corrigirem as variações indesejáveis. 

O Bentley Flying Spur com acabamento Ombré estreia-se este fim de semana no Southampton International Boat Show. 

A berlina sucede ao Continental GT, que exibiu pela primeira vez a técnica de pintura no evento The Quail em Agosto, integrado na Monterey Car Week. 

No Reino Unido, esta proposta soma mais 50 mil euros ao preço final da berlina, estando previstas para breve novas combinações de cores. 

TEMAS:

BentleyBentley Flying SpurOmbrépintura
