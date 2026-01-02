 Pesquisa
Actualidade

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

13:21 - 02-01-2026
 
 
Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão
Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemãoLuxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão
Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão
Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

"À sombra dos Alpes, um novo capítulo começa", avançam as redes sociais da Alpina neste regresso da insígnia bávara após a compra efectuada pela BMW em Março de 2022, e depois duma parceria que durou quase 60 anos.

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

Pois esta segunda-feira foi anunciada a integração da construtora como a nova "marca exclusiva" do grupo germânico com a estreia oficial do logótipo BMW Alpina.

No activo irá permanecer a Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG mas agora sob a marca Bovensiepen, em homenagem ao fundador Burkard Bovensiepen que criou uma pequena oficina de preparação de motores da BMW.

Aliás, saiba-se mesmo que o escultural Bovensiepen Zagato foi mesmo a primeira criação exclusiva da fabricante no mais recente concurso de elegância de Villa d’Este em Itália.

Certo é que, depois deste anúncio, será preciso aguardar alguns meses para descobrir a primeira proposta da BMW Alpina, mas prometido é que o futuros modelos irão combinar "desempenho máximo" com "conforto excepcional".

Irão ainda oferecer um "mundo exclusivo de personalização" com "materiais específicos", de acordo com a nova insígnia, com "detalhes icónicos instantaneamente reconhecíveis na história da Alpina.

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

BMWAlpinaBMW Alpina
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Surpresa estragada: responsavel da DS ''estreia'' Nº 7 nas redes sociais

Surpresa estragada: responsavel da DS ''estreia'' Nº 7 nas redes sociais

Automobilista foge à polícia belga… pela linha do comboio!

Automobilista foge à polícia belga… pela linha do comboio!

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.