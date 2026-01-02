"À sombra dos Alpes, um novo capítulo começa", avançam as redes sociais da Alpina neste regresso da insígnia bávara após a compra efectuada pela BMW em Março de 2022, e depois duma parceria que durou quase 60 anos.

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

Pois esta segunda-feira foi anunciada a integração da construtora como a nova "marca exclusiva" do grupo germânico com a estreia oficial do logótipo BMW Alpina.

No activo irá permanecer a Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG mas agora sob a marca Bovensiepen, em homenagem ao fundador Burkard Bovensiepen que criou uma pequena oficina de preparação de motores da BMW.

Aliás, saiba-se mesmo que o escultural Bovensiepen Zagato foi mesmo a primeira criação exclusiva da fabricante no mais recente concurso de elegância de Villa d’Este em Itália.

Certo é que, depois deste anúncio, será preciso aguardar alguns meses para descobrir a primeira proposta da BMW Alpina, mas prometido é que o futuros modelos irão combinar "desempenho máximo" com "conforto excepcional".

Irão ainda oferecer um "mundo exclusivo de personalização" com "materiais específicos", de acordo com a nova insígnia, com "detalhes icónicos instantaneamente reconhecíveis na história da Alpina.

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?