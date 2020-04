A BMcar abriu recentemente o primeiro concessionário digital em Portugal, através do qual é possível comprar um BMW ou MINI totalmente online. Apesar da data do seu lançamento coincidir com o contexto atual provocado pela pandemia, a BMcar garante que este projeto já estava pensado há muito tempo e que resulta de vários anos de trabalho e desenvolvimento.

Para que todos os caminhos vão dar a www.bmcar.pt, a LOLA NORMAJEAN criou uma campanha que enfatiza o facto de que qualquer pessoa, esteja onde estiver e desde que tenha internet, pode a partir de agora adquirir a sua próxima viatura através deste novo processo 100% digital.

"As restrições que agora temos não nos podem impedir de adquirir, por exemplo, o automóvel dos nossos sonhos que está simplesmente à distância de um clique. Foi isso que pretendemos transmitir, que qualquer um de nós pode ter o seu próximo BMW ou MINI através desta plataforma online inovadora da BMcar", afirma Serginho Lobo, Diretor Criativo Executivo da LOLA NORMAJEAN.

Prova disso mesmo, foi o evento de teste realizado no início de Abril sob a designação de BMcar VIP e-VENT, em que durante 3 dias foram vendidos 65 automóveis online.

LOLA NORMAJEAN e BMCar criam projecto inovador que permite comprar carro online