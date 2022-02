Lisboa já tem a sua Cupra City Garage, bem no centro da capital portuguesa, a coincidir com o quarto aniversário da marca desportiva espanhola.

Instalada na Rua do Ouro, é a quinta "loja" do novo conceito da Cupra, depois de abrir na Cidade do México, Hamburgo, Munique e Milão.

"Quando criámos a CUPRA tivemos a visão de criar uma marca rebelde que fosse além da indústria automóvel", explicou Wayne Griffith, presidente da Cupra e da Seat.

"As Cupra City Garages são elementos-chave nessa estratégia. Queremos criar experiências únicas e emocionais, e ter a nossa própria casa em hotspots exclusivos e icónicos de cidades de topo em todo o mundo, como a de Lisboa, o que confirma que transformámos a nossa ambição numa realidade".

Composta por duas áreas distintas, a Cupra City Garage mantém as características únicas e estruturais do edifício. O piso térreo é dedicado a exposições públicas, e a eventos gastronómicos e lifestyle.

A cave consiste num espaço modular e multidisciplinar para eventos privados e reuniões de negócios, sendo ambos os espaços adaptáveis às necessidades.

Com apenas quatro anos de vida, a marca espanhola excedeu as melhores expectativas iniciais. Em 2021, triplicou as vendas ao atingir um volume de 79.300 veículos, correspondente a um crescimento de 189,4% face a 2020.

O Cupra Formentor foi o principal responsável para esse crescimento, com 41% das vendas da insígnia a serem veículos eléctricos nos últimos 12 meses.

