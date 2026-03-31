É uma homenagem jazzística que pode surpreender os melómanos mais distraídos: o Lexus RZ ganhou na América do Norte uma série muito especial dedicada aos 100 anos sobre o nascimento de Miles Davis que se celebram a 26 de Maio.

Lexus RZ celebra jazz de Miles Davis com especial Blue in Green Edition

Baptizado como Blue in Green Edition RZ, o SUV eléctrico inspira-se na releitura muito pessoal que a cantora Laufey fez da icónica canção composta pelo trompetista.

"Ver Blue in Green traduzida num design físico foi surreal", explica a artista islandesa. "Capturamos a essência do tema, algo clássico, emocionante e um pouco misterioso, e transformámo-lo em algo emocionante".

Inspirado pela atmosfera sóbria que caracteriza a canção, o Lexus RZ traduz a música em movimento através dum acabamento cromático que passa dum azul profundo para um verde metalizado conforme a luz solar ou artificial "bate" contra a carroçaria.

Detalhes em latão nas pinças de travão e nos acabamentos do habitáculo inspiram-se no lendário trompete de Miles Davis, com os revestimentos em veludo vermelho e couro envelhecido, a evocarem o estojo em que é guardado o instrumento.

O dedo artístico de Laufey transparece em todo o SUV que ajudou a personalizar, logo patente no emblema frontal iluminado com a sua assinatura L, enquanto na bagageira sobressaem trechos da lírica de Blue in Green.

O toque lúdico acontece ao ligar a ignição, em que sobressaem as primeiras notas da canção, transformando até a mais pequena interacção com o Lexus RZ num elemento musical.

Texto: P.R.S.

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