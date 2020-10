Lexus chegou ao milhão de automóveis vendidos na Europa

No ano em que festeja os 30 anos do seu lançamento e presença no mercado europeu, a Lexus atingiu o número redondo de um milhão de automóveis vendidos na Europa.

A estreia no Velho Continente fez-se em 1990 com apenas um modelo, o LS 400, cujas vendas atingiram apenas 1158 exemplares.

Desde cedo, a marca nipónica estabeleceu-se como uma das primeiras fabricantes premium a apostar nos híbridos. Com o passar dos anos, essa aposta mostrou-se vencedora, já que 44,8% dos automóveis vendidos pela Lexus na Europa até hoje são electrificados.

Outra das grandes apostas da marca foram os SUV, um tipo de carroçaria que já corresponde a mais de metade dos Lexus vendidos na Europa, cerca de 550 mil exemplares.

Recorde-se que para efeitos de contabilização, as vendas da Lexus Europa incluem a Europa Ocidental (países da EU, Reino Unido, Noruega, Islândia e Suíça) e alguns mercados orientais, como a Rússia, a Ucrânia, o Cazaquistão, a Turquia, Israel e a região do Cáucaso.