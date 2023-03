Lancia Delta Integrale de Mr. Bean leiloado por 100 mil euros

Seja pela sua raridade ou apenas pelo nome distinto do dono, este Lancia Delta HF Integrale EVO II foi leiloado no último fim-de-semana por 100 mil euros.

Nada mau quando a Silverstone Auctions previa um valor entre os 74 mil e os 85 mil euros.

Afinal, trata-se de um dos clássicos que Rowan ‘Mr. Bean’ Atkinson se quis desfazer para libertar espaço na sua garagem.

A leiloeira britânica destacou que o actor "desfrutou de muitas horas felizes ao volante" deste desportivo com menos de 90 mil quilómetros no hodómetro.

Curiosamente, conduziu-o pouco mais de 1.500 quilómetros nos quase dois anos que esteve na sua posse.

O Evo II foi a derradeira evolução do formidável Lancia Delta Integrale que se impôs no mundial de ralis no final dos anos 80.

Lançado em 1993, dois anos após a primeira versão do Evoluzione, o modelo desta série limitada a 4.223 exemplares tem montado um bloco de 2.0 litros.

Apesar de estar equipado com um conversor catalítico, a sua potência chega aos 215 cv, o que o tornava uma verdadeira fera na estrada.

O Delta HF Integrale em causa foi importado do Japão para o Reino Unido em 2011.

A rara pintura Lord Blue contrasta na perfeição com os estofos em Alcantara bege que cobrem os bancos Recaro e o volante Momo forrado em pele.

O rejuvenescimento do desportivo foi ainda reforçado com umas jantes em liga leve de 16 polegadas para calçar pneus 205/45/ZR16.

