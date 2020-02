Lamborghini Lisboa tem nova casa

A Lamborghini Lisboa inaugurou esta quinta-feira a sua nova "casa", passando a estar agora localizada em Alcabideche, mais concretamente na Rua São Francisco, nº 582.

As novas instalações, com uma área de exposição de 385 m2 e cerca de 400 m2 de oficina, surgem depois da Lamborghini Lisboa ter registado um aumento de 171% das vendas em 2019 (por comparação com 2018), fechando o ano com 26 unidades vendidas.

Concessionário da marca italiana desde 2012, a Lamborghini Lisboa garante que este novo espaço "reflecte a identidade corporativa global da Lamborghini, associando a história e tradição da marca de Sant’Agata Bolognese à mais moderna e luxuosa montra de retalho".

Carros e não só…

Neste novo espaço estarão para vendas os três automóveis do catálogo da marca italiana, o Huracán, o Aventador e o Urus. Mas há mais. Quem por lá passar também terá acesso à gama de acessórios Collezione Automobile Lamborghini, bem como personalizar o seu automóvel a gosto, graças ao estúdio de personalização "Ad Personam".