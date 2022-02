Termina esta sexta-feira o leilão online para o primeiro projecto NFT da Lamborghini. Intitulado Space Time Memory, a arte gráfica foi criada pelo artista Fabian Oefner.





Lamborghini leiloa primeiro NFT: um Aventador Ultimae no espaço

As peças de arte são feitas de um elemento físico, como é a Space Key criada num material composto em fibra de carbono avançado, e de um componente NFT.

Limitada a cinco exemplares, a chaveespacial foi enviado para a Estação Espacial Internacional há dois anos como parte de um projecto de investigação conjunto.

Em cada uma das Space Keys está gravado um código QR exclusivo que as liga a outros tantos NFT diferentes de um Lamborghini a descolar em direcção às estrelas.

O super desportivo em causa é um Aventador Ultimae, com as peças do motor, transmissão e suspensão a separarem-se do chassis como a chama do escape de um foguetão.

E, o que podem parecer imagens geradas por computador são, na verdade, totalmente criadas a partir de elementos do mundo real, com mais de 1.500 elementos do carro.

A fotografia da curvatura da Terra foi feita através de um balão meteorológico equipado com uma câmara fotográfica, para o limite superior da estratosfera.

Cada peça tem mais de 600 milhões de pixeis e, à medida que começa a ser ampliada, os detalhes ocultos da fotografia hiper-realista são revelados.

A resolução é tão afinada que se podem ler as pequenas marcas na ordem de disparo do bloco V12 ou analisar os diferentes padrões de fresagem nas engrenagens da transmissão.

A seis horas do final do leilão, as licitações para cada uma das cinco "chaves espaciais" e respectivos NFT a elas agregadas oscilam entre os 11 mil e os 28.500 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?