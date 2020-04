Kia Soul destruído a fugir à polícia americana

Os Estados Unidos são pródigos a filmar perseguições policiais a alta velocidade, como só podemos ver no cinema.

Esta quarta-feira, a fuga do condutor de um Kia Soul acabou mesmo muito mal, com o pequeno SUV a enfaixar-se numa árvore depois de uma louca correria.

A polícia estadual do Michigan foi chamada para um ‘car jacking’ em Sterling Heights, a norte de Detroit.

Seguiu-se uma perseguição ao melhor estilo dos filmes de Hollywood, com o SUV a conseguir acertar numa das poucas árvores da divisória da Metro Parkway.

Do acidente resultaram ferimentos graves no condutor e no acompanhante, de acordo com o relatório das autoridades policiais.