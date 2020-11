Kia Portugal lança cartão GOElectric com vantagens na mobilidade elétrica

A Kia Portugal vai passar a oferecer aos seus clientes de automóveis elétricos o cartão de fornecimento de energia GOElectric, resultado de uma parceria com a Ecochoice, responsável pela marca Charge2Go. Ofertas de eletricidade e preços especiais no abastecimento fazem parte do leque de vantagens que a marca agora disponibiliza no nosso país.

Ao subscreverem o cartão Kia GOElectric, os compradores de modelos Kia híbridos plug-in e 100% elétricos beneficiam de uma oferta de 6 meses de eletricidade ou 2500 km, enquanto os clientes atuais também não são esquecidos e recebem 2 meses ou 900 km gratuitos.

Em ambos os casos, a oferta é acionada assim que os utilizadores se registam na plataforma Charge2Go, momento em que passam a receber um pré-carregamento de 5€/mês no seu cartão, até ao limite da promoção.

As vantagens do Kia GOElectric vão além da promoção, já que a Charge2Go disponibiliza aos titulares do cartão da Kia preços especiais no fornecimento de energia, adotando o tarifário "Eco Green", o mais económico da oferta deste operador.

"A sustentabilidade ambiental associada à mobilidade elétrica só será uma realidade se os carros elétricos se massificarem cada vez mais e esse é um dos propósitos da Kia a nível mundial", começa por referir João Seabra, diretor-geral da Kia Portugal, para adiantar: "A nossa gama ecológica já é uma das mais extensas em Portugal e as vendas estão a dar sinais claros que confirmam esta aposta. Nos primeiros oito meses deste ano, cerca de 25% das vendas da Kia no mercado português foram de modelos elétricos ou eletrificados. Ou seja, um em cada quatro Kia comercializados entre nós foi um modelo ecológico. É por isso que nos sentimos muito motivados em oferecer agora mais do que automóveis – queremos dar soluções de mobilidade aos nossos clientes, pelo que o cartão Kia GOElectric é um exemplo claro".

A Kia Portugal lançou em setembro a versão PHEV do XCeed, que se juntou a igual proposta da Ceed Sportwagon, tornando ainda mais diversa aquela que já era uma das gamas ecológicas mais extensas do mercado nacional e que inclui os 100% elétricos e-Niro (eleito Melhor Carro Elétrico em Portugal) e e-Soul (World Urban Car of the Year).

André Marques, CEO da Ecochoice, sublinha que "Está na génese da Ecochoice, desde a sua fundação, a aposta em soluções energéticas amigas do ambiente, reforçada com a criação da Charge2Go, direcionada para a mobilidade elétrica". O mesmo responsável adianta que "além da preocupação ambiental temos também em consideração em todas as parcerias que fazemos, o posicionamento empresarial do nosso parceiro. Assim e como reconhecemos à KIA os valores de marca dinâmica e com preocupações ambientais, é com grande satisfação que anunciamos esta solução de mobilidade associado ao cartão Kia GOElectric". O CEO da Ecochoice acrescenta que esta solução "mais do que beneficiar as duas marcas pela nova oferta que dispõem, beneficia em primeiro lugar os clientes da KIA que assim estão, também eles, num modelo competitivo, a contribuir para um mundo cada vez mais verde e cada vez mais sustentável".