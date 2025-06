Kia lança PV5 WAV para utilizadores de cadeiras de rodas

Ainda a Kia está a dar os primeiros passos com a nova gama PVB de comerciais ligeiros eléctricos (mas também de turismo), e já uma das variantes foi adaptada para utilizadores de cadeiras de rodas.

O PV5 WAV foi revelado no Future of the Car Summit que aconteceu em Londres em meados de Maio, num projecto desenvolvido em parceria com a britânica Motability Operations.

A distinguir a carrinha está um sistema de entrada lateral que permite aos utilizadores de cadeiras de rodas acederem ao habitáculo a partir do passeio, dispondo ainda dum banco rebatível na terceira fila para o acompanhante.

Disponíveis estão também uma rampa de entrada para cadeiras de rodas de utilização rápida, com capacidade para 300 quilos, e um sistema específico de aperto de cinto de segurança.

Além das inovações no campo do hardware, o PV5 WAV integrará também aplicações dirigidas a pessoas com necessidades especiais, com base na plataforma de software aberto da AAOS.

A versão agora revelada será produzida exclusivamente na fábrica Hwaseong EVO da Kia, na Coreia do Sul, com recurso ao sistema proprietário Made-In-Plant, para depois chegar ao mercado global no próximo ano.

Recorde-se que o Kia PV5 de turismo, com 4,70 metros de comprimento, equipa uma bateria de 71,2 kWh para alimentar o motor eléctrico de 120 kW (163 cv) e 250 Nm, com a autonomia a poder chegar aos 400 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?