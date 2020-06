Kapten passa a integrar a FREE NOW, que reúne TVDEs, táxis, trotinetes e bicicletas

A partir desta quarta-feira, a Kapten passou a integrar a FREE NOW, que se torna assim na primeira plataforma de mobilidade em Portugal a reunir TVDE, táxis, trotinetes e bicicletas elétricas numa só aplicação. Disponível na zona da grande Lisboa e grande Porto, a plataforma oferece agora opções de mobilidade ainda mais abrangentes."Portugal é o primeiro dos países Europeus em que a Kapten se junta à FREE NOW. Portugal é sem dúvida um mercado muito interessante, consolidado e aberto a novas tecnologias. Esta é a razão pela qual é o país perfeito para lançar a nossa vasta oferta de mobilidade, que conta com Táxis, TVDE, Trotinetas e Bicicletas Elétricas - tudo na mesma app. Começar em Portugal é um grande desafio, que reflete o compromisso do grupo com o mercado Português", explica Marc Berg, CEO da FREE NOW.A Kapten deixa assim de existir. No entanto, os utilizadores da marca manterão todas as vantagens das quais já usufruíram, através de um processo de migração de conta que a FREE NOW garante será simples, rápido e intuitivo. Este decorrerá de forma gradual, permitindo aos utilizadores da app de TVDE migrar quando for mais conveniente. Serão disponibilizados também incentivos promocionais nas primeiras viagens para facilitar a mudança e proporcionar uma primeira experiência aos habituais utilizadores."Esta etapa representa um grande passo para a FREE NOW, no sentido de manter e expandir a sua posição como prestadora líder de mobilidade em toda a Europa, onde já está presente em mais de 100 cidades", reforça Sérgio Pereira, Diretor-Geral da FREE NOW em Portugal, que acredita que esta solução de mobilidade multimodal irá beneficiar significativamente o mercado. "Com esta integração, conseguimos manter os preços e a qualidade da nossa oferta, caminhando para aquilo que acreditamos que é o futuro da mobilidade: mais do que uma aplicação, um serviço que agrega todas as soluções que transportam rapidez, facilidade e conforto para o dia-a-dia de todos os utilizadores".Devido à actual situação, a proteção dos motoristas e passageiros tornou-se uma prioridade ainda maior para a FREE NOW. A marca já tinha equipado parte da frota com divisórias físicas entre o espaço do condutor e dos passageiros transportados no banco da retaguarda, alargando agora estas medidas a toda os táxis e TVDEs, reforçando ainda a higienização constante dos veículos e oferecendo a todos os motoristas gel e máscaras.No que toca às trotinetes e bicicletas elétricas da hive, foram reforçados os procedimentos de desinfeção com um aumento da frequência, sendo os equipamentos higienizados todas as manhãs. Todas as áreas de contacto são limpas com uma solução alcoólica a 70%, o que inclui punhos, campainha, acelerador, travões e o ecrã de leitura do QR Code. Para além disso, a FREE NOW aconselha também os utilizadores a desinfetar as mãos antes e depois do uso dos equipamentos, assim como a utilização de luvas sempre que seja possível.