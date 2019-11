Jaguar Land Rover apresenta nova gama electrificada em Portugal

A rede oficial de concessionários da Jaguar Land Rover está em Portugal para dar a conhecer a nova gama de híbridos e eléctricos. Depois de passar por várias cidades espanholas, a "Electri-City Tour" passou por Lisboa e agora chega ao Porto, onde permanecerá até ao dia 24 de Novembro.

Nesta acção da marca é possível conduzir o Jaguar I-Pace, o primeiro Jaguar eléctrico, e os modelos híbridos da Land Rover: Range Rover PHEV, Range Rover Sport PHEV, Discovery Sport MHEV (Mild-Hybrid) e o novo Range Rover Evoque MHEV.

Recorde-se que o Jaguar I-Pace já está à venda em Portugal com preços desde 80.400 euros. Quanto ao novo Range Rover Evoque, tem um preço que começa nos 40.450 euros. Por sua vez, o novo Discovery Sport está disponível com preços a partir de 39.400 euros e o Range Rover Sport com preços a partir de 78.600 euros. Quanto ao topo de gama da marca, o Range Rover, está disponível com preços desde 116.300 euros.