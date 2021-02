Já são conhecidos os 7 finalistas do Carro do Ano em Portugal 2021

Já são conhecidos os sete modelos que se mantêm na corrida para suceder ao Toyota Corolla como vencedor do Carro do Ano em Portugal 2021.

Após um período alargado de testes, em tempo de pandemia e respeitando sempre todas as regras de segurança e higiene, o Júri, composto por 20 jornalistas em representação de alguns dos mais importantes Órgãos de Comunicação Social portugueses, entre eles o Correio da Manhã, escolheu os finalistas que passam à ronda final da eleição do mais antigo e prestigiado prémio atribuído a um produto automóvel no nosso país.



Os 7 finalistas do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021 são os seguintes:

Citroën C4

Citroën C4 Cupra Formentor

Hyundai Tucson

Seat Leon

Škoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

O modelo premiado será distinguido com o título de vencedor da 38.ª edição do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021 recebendo o respetivo representante ou importador o Troféu Volante de Cristal. Paralelamente, será galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional. Estes galardões vão contemplar seis classes: Citadino, Familiar, Desportivo/Lazer, SUV Compacto, Elétrico e Híbrido.

Vencedor é conhecido em março

A cerimónia de divulgação dos vencedores do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021 está marcada para o próximo dia 10 de Março.