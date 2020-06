Já pode fazer viagens de Bolt em Évora

A Bolt acaba de alargar a sua área de atuação no interior do país, com a chegada à cidade de Évora, onde já está a realizar viagens.David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal, explica: "esta expansão vem colmatar uma necessidade essencial, numa nova região onde sabemos que a rede de transportes é bastante condicionada. Sendo a nossa missão tornar as viagens mais fáceis, cómodas e seguras, faz todo o sentido estarmos presentes num território onde poderemos ajudar a melhorar a mobilidade de todos os que lá vivem e trabalham."Além de Lisboa, Porto e Algarve, já atua em cidades na zona norte como Braga, Aveiro, Leiria, Guimarães, Coimbra, Águeda, Figueira da Foz, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, e na zona centro, em cidades como Estoril, Cascais, Ericeira, Setúbal e Alverca do Ribatejo.A Bolt continua também a aumentar o número de cidades onde é possível viajar na categoria Bolt Protect, que inclui a colocação de uma proteção de acrílico transparente entre os assentos dos passageiros e do motorista, com o objetivo de proporcionar viagens ainda mais seguras.Recorde-se que a Bolt tem 30 milhões de clientes em mais de 35 países em todo o mundo e tornou-se líder no serviço de ride-hailing na Europa e na África.