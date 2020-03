O número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 1.020, um crescimento de 30% face a ontem, anunciou a Direção Geral de Saúde.

Ontem o número de infetados tinha aumentado 22% para 785, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 235.

Quanto ao número de vítimas mortais, são agora seis, mais três do que ontem. Segundo a DGS, há dois mortos na região de Lisboa e Vale do Tejo, dois no centro, um no Norte e no Algarve.





