Hyundai visitou os troços mais incríveis do WRC com um vídeo feito em casa

Farto de estar fechado em casa com a família e desesperados por o Mundial de Ralis estar suspenso devido à pandemia do Covid-19? A Hyundai Motorsport tem a solução ideal para se entreter com os seus filhos!

A divisão de competição do construtor sul-coreano criou um circuito alternativo onde poderá reviver e replicar em casa, com um Hyundai i20 Coupé WRC nas mãos os troços mais míticos das provas do campeonato.

E não roube a brincadeira apenas para si; deixe o seu filho fazer o barulho do motor enquanto dá um salto com o bólide na classificativa de Fafe ou atravessa a neve de Monte Carlo.

Superados os enormes desafios que o WRC coloca aos pilotos, na terra, lama, neve, água e asfalto, o Hyundai i20 Coupé WRC corta a linha de meta. É finalmente o tempo de ir lavar bem as mãos com os seus filhos!