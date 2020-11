É já neste fim de semana que Miguel Oliveira compete no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, no Autódromo Internacional do Algarve, podendo alcançar mais um marco histórico na sua carreira. Para dar força ao jovem piloto, a Hyundai Portugal – marca da qual Miguel Oliveira é embaixador desde 2018 – lançou uma campanha de apoio, que vai ser emitida ao longo do fim de semana, em televisão.

Hyundai Portugal lança campanha de apoio a Miguel Oliveira Esta é a primeira ação da Hyundai Portugal que conta com o piloto como protagonista. No vídeo, Miguel Oliveira destaca a sua ambição e motivação para "vencer e chegar mais longe", enquanto conduz um Hyundai Tucson. Foi precisamente neste modelo da marca que o piloto fez a viagem para Portimão, na quarta-feira.



Com esta iniciativa, a Hyundai Portugal reforça o seu apoio e presença nos momentos mais importantes da carreira do jovem, agradecendo o reconhecimento que o mesmo já deu a Portugal quando venceu o GP da Estíria, na Áustria, e o caminho singular que tem vindo a percorrer na competição.