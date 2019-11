Gasóleo e a gasolina deverão ficar mais baratos na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão registar uma descida ligeira a partir da próxima segunda-feira, invertendo o ciclo de aumentos que se verificou nas últimas duas semanas.

De acordo com os cálculos do Negócios, há margem para uma descida de 0,5 cêntimos no preço da gasolina simples e também no gasóleo simples. Isto porque o preço médio destes combustíveis cotados registou uma desvalorização de cerca de 1% esta semana.

A confirmar-se esta evolução, o preço da gasolina simples deverá baixar para um valor médio de 1,492 euros por litro na segunda-feira. Já o gasóleo poderá baixar para 1,36 euros por litro.



Fonte do setor disse ao Negócios que a gasolina pode descer 1 cêntimo por litro, enquanto o preço do gasóleo deverá ficar estável.

Leia a notícia na íntegra no "Negócios"