Ford Trucks revela primeiro camião eléctrico em Hannover

A Ford Trucks apontou ao salão de transportes IAA 2022, em Hannover, para revelar o seu primeiro camião totalmente eléctrico.

O "pesado" é o primeiro exemplo do movimento de transformação Geração F que a marca está a levar a cabo.

Esta estratégia inclui um roteiro de soluções de transporte isentas de emissões poluentes, com novas especificações e características.

A Geração F, que inclui tecnologias de veículos 100% eléctricos interligados e autónomos, é um passo decisivo para a Ford Trucks.

Com a assinatura da Declaração de Transição para o Transporte de Mercadorias com Emissões Zero da ACEA, comprometeu-se a vender apenas veículos comerciais pesados com emissões zero até 2040.

O vice-presidente da Ford Trucks espera que o movimento Geração F permita que 50% das vendas da empresa na Europa sejam de veículos com emissões zero já em 2030.

"De acordo com o Green Deal da UE e os objectivos de sustentabilidade global da Ford, estamos a dar um grande passo em direcção ao nosso objectivo de atingir as zero emissões até 2040", explica Serhan Turfan.

No IAA Transportation 2022, a empresa também deu a conhecer as novas tecnologias que desenvolveu para a condução interligada e autónoma.

Nelas estão incluídas sistemas como o cruise control por GPS e soluções multimédia para facilitar as tarefas dos condutores e gestores de frotas.

Foi ainda dada a possibilidade aos visitantes de testar a tecnologia de condução remota e operar um camião F-Max na pista de ensaios de Eskisehir, na Turquia, a mais de 2.000 quilómetros de distância de Hannover.

Apresentado foi igualmente o ecossistema Ford Trucks Care, que oferece serviços de software, uptime, electromobilidade, personalizações e soluções financeiras.

