Ford Escort da princesa Diana vai a leilão

Há algumas semanas, uma fã da família real britânica abordou a Reeman Dansie Auctions com uma proposta irrecusável: levar a leilão o Ford Escort Mk que comprou há mais de 20 anos.

Contudo, não se trata de um carro qualquer, já que o modelo em causa foi oferecido em Maio de 1981 à futura princesa Diana, como prenda de noivado, pelo príncipe Carlos.

O hatchback que foi Carro do Ano da Europa naquele mesmo ano, vai a leilão a 29 de Junho, e as estimativas apontam para um preço final em redor dos 46.600 euros.

O carro foi guiado pela princesa até Agosto de 1982, para o vender dois meses após o nascimento do príncipe William.

Um antigo negociante de arte comprou-o por 7.000 euros, para depois o vender, anos mais tarde, à actual proprietária.

Equipado com um motor de 1.6 litros, com 79 cv e 125 Nm, o Ford Escort Mk III Ghia tem apenas 133.575 quilómetros no hodómetro.

Mantém as características originais, incluindo a pintura e os revestimentos, tendo apenas como extra, sobre o capô, o sapo prateado que a irmã Sarah Spencer ofereceu a Lady Di.

A estatueta alude ao conto de fadas em que uma rapariga transforma um sapo num príncipe com um simples beijo.

A leiloeira britânica assinala que, embora este seja um "clássico" algo vulgar, no ano passado o Audi 80 descapotável da princesa Diana foi leiloado por 67.500 euros.

