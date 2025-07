Filma o próprio despiste após perder travões numa descida

O susto aconteceu em Maio mas só neste mês de Julho a vítima decidiu publicar no YouTube os vídeos de um acidente automóvel que poderia ter tido consequências trágicas.

Peter Rothschild descia com todo o cuidado uma ladeira nas montanhas de Carmel, a sul da cidade californiana de San José, quando falharam por completo os travões do renovado Volvo XC90 T8 híbrido plug-in que tinha comprado há dois meses.

Nos primeiros 60 segundos do vídeo filmado pelas câmaras traseira e dianteira montadas a bordo, percebe-se o cuidado do condutor a descer a encosta com o modo One Pedal ativado para reforçar o nível de travagem.

Uma curva mais apertada à esquerda e o SUV começa a ganhar velocidade de forma descontrolada sem os travões darem resposta. Rothschild não encontrou melhor alternativa do que atirar o carro contra o monte para não cair contra o precipício.

Os danos foram extensos na roda esquerda e respectiva suspensão, assim como o chassis e os airbags, mas a marca prontificou-se de imediato a pagar todas as despesas, depois de analisado o computador de bordo.

O sinistro aconteceu poucas horas depois do software do XC90 ter sido atualizado com a versão 3.5.14, identificado como a causa dessa falha ao desabilitar o sistema de travagem quando activado os modos B ou One Pedal.

O portal CarScoops, que originalmente deu a notícia, explica que aquele SUV é um dos 12 mil híbridos plug-in e eléctricos alvo dum recall da marca.

Em causa estão os modelos S60, V60, S90, XC60, XC90, XC40, EX40, EC40 e C40 fabricados entre 2020 e 2025, que terão de receber uma nova atualização de software para resolver o problema.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?