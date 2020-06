Filipe Neves é o novo Diretor de Vendas da Volkswagen em Portugal. Formado em Gestão, Filipe Neves, de 43 anos, conta com quase 20 anos de experiência no setor automóvel.O seu percurso iniciou-se em 2001 na LGA (empresa-satélite da SIVA), tendo posteriormente assumido diversas funções na área da Distribuição e como Area Manager na Volkswagen Veículos Comerciais, nomeadamente no apoio comercial à rede de concessionários e na venda direta a clientes frotistas.Nos últimos 3 anos, tinha a responsabilidade da Direção de Vendas da ŠKODA em Portugal.Desde 1 de Junho, Filipe Neves assume a gestão da atividade comercial da Volkswagen em Portugal, em estreita colaboração com a rede de concessionários da marca.