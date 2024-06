Fiat anuncia 500 Ibrida e lança série especial Mirafiori… só para Itália!

Está confirmada por Olivier François a produção do novo Fiat 500 Ibrida na fábrica Mirafiori no final de 2025, face à quebra de vendas que a versão 100% eléctrica tem registado.

Esta variante micro híbrida será projectada e desenvolvida em Turim, como já acontece com o Fiat 500e, com o motor a vir da fábrica da Stellantis em Termoli.

A assumir toda a sua italianidade, o sistema de escape será produzido em Nápoles enquanto a caixa de velocidades será fabricada em Mirafiori.

Mirafiori recuperado

O director executivo da construtora anunciou ainda, para este Verão, o lançamento do especialíssimo 500e Mirafiori mas apenas para o mercado italiano.

Além de homenagear os operários que trabalham nas linhas de montagem daquela instalação fabril desde 1939, aquela edição especial celebra ainda os 50 anos do lendário Fiat 131 Mirafiori.

A distingui-lo está a pintura Celestial Blue, realçada pelas jantes de 16 polegadas e pelas inserções em alumínio acetinado com a inscrição Mirafiori, com a capota em lona preta a exibir os monogramas Fiat.

Quanto a soluções tecnológicas, dispõe de faróis LED, condução semi-autónoma de nível 2, apoio ao estacionamento com câmara a 360º e ecrã multimédia de 10,25 polegadas com navegação conectada.

Já no campo técnico, o 500e Mirafiori dá à escolha entre as versões de 70 kW (95 cv) e 87 kW (118 cv), sempre com um binário de 220 Nm.

A diferença está mesmo nas baterias, com a variante menos potente a equipar um acumulador de 23,8 kWh para 190 quilómetros.

Já a versão mais poderosa está associado a uma bateria de 42 kWh para distâncias até 320 quilómetros entre cargas.

