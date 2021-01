Fenomenal: este Dacia Logan já fez mais de 1,1 milhões de km!

São inúmeras as histórias de carros que são autênticos "blindados" na estrada, ao ultrapassarem o milhão de quilómetros percorridos.

Já não tão conhecidos são os relatos de modelos de gamas mais baixas a serem os protagonistas de semelhantes proezas.

Tome-se como o exemplo o caso deste Dacia Logan MCV 1.5 dCi guiado pelo taxista Ibrahim Mouloudj nas ruas de Tizi-Ouzou, 110 quilómetros a leste de Argel, capital da Argélia.

Pois este táxi foi à revisão no final do último ano com 1.172.000 quilómetros cravados no hodómetro, como refere a história partilhada no Facebook da Renault Algérie.

A trabalhar como taxista há mais de 40 anos, Ibrahim Mouloudj comprou em 2007 o seu primeiro Dacia Logan MCV.

Após mais de 675 mil quilómetros, trocou-o em 2012 pelo Logan que ainda conduz até hoje, e nunca o motor 1.5 dCi ou outros componentes mais "pesados" foram mexidos!

Com 160 operações de manutenção ao veículo no concessionário Renault DBS de Tizi-Ouzou, Ibrahim Mouloudj é o cliente mais fiel da Renault Algérie.

E ganhou uma revisão grátis pelas mãos de Idris Saci, director dos serviços de pós-venda da subsidiária argelina.

