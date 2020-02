F1: Aí está o McLaren MCL35 para a próxima temporada

A McLaren mostrou esta quinta-feira o MCL35, o carro que será guiado por Carlos Sainz e Lando Norris na próxima temporada de Fórmula 1.

Depois de ter terminado o campeonato de construtores do ano passado no quarto posto, a equipa com sede em Woking revelou o novo carro com um objectivo muito claro: fechar distâncias para Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Para isso conta com um monolugar com alterações visuais significantes, fruto da aerodinâmica revista. Isso fica muito visível ao nível do "nariz" dianteiro, agora bastante mais fino. Destaca-se igualmente a traseira mais estreia, com um enorme afunilamento antes da asa anterior, tal como já se tinha verificado no novo Ferrari.

Quanto ao esquema de cores, continuamos a ter o laranja "papaia" como cor predominante, complementado por detalhes em azul e preto.