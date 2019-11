Estoril Classics juntou mais de 70 mil entusiastas de todo o mundo

A 2ª edição do Estoril Classics recebeu mais uma vez inúmeros clássicos que se deslocaram ao Autódromo do Estoril, aos jardins do Casino Estoril ou à Serra de Sintra. O evento atraiu mais de 70 mil entusiastas de todos os cantos do mundo ao concelho de Cascais, reunindo algumas das maiores lendas do motociclismo e automobilismo. Durante três dias, o evento reuniu mais de 500 carros e motos e 20 nacionalidades diferentes entre equipas e máquinas.

No Autódromo foi possível assistir a competições de diversas categorias e a carros tão diferentes como os Mini do Troféu Mini, GT’s que passaram por Le Mans, protótipos que marcaram o Campeonato do Mundo de Sport, ou Fórmula 1 de outras décadas. Nas motos foi ainda possível ver em ação Giacomo Agostini, que aos 77 anos não tem ainda rival no motociclismo. O italiano foi oito vezes campeão do Mundo na classe rainha, nos 500 cc feito que ainda ninguém conseguiu igualar até hoje, fez questão de alinhar com a sua MV Agusta.





Algumas das máquinas que disputaram o Rally de Portugal Histórico na noite de sexta-feira, revivendo as míticas noites de Sintra, marcaram presença no autódromo para uma exibição épica na reta da meta, alegrando os milhares de espetadores que marcaram presença nas bancadas. As estrela Mikko Hirvonen e Ari Vatanen foram as mais ovacionadas.

Para Duarte Nobre Guedes, Presidente da Associação de Turismo de Cascais, é importante destacar que "Estamos conscientes de que temos um grande desafio pela frente. Cascais e Estoril têm uma longa e rica história automóvel, e a origem disto tem quase 100 anos. As nossas raízes são o nosso ADN, e vejo que relativamente ao turismo as pessoas procuram o genuíno dos locais a que vão. Portanto, a ideia passa por recriar tudo isso", explica o ex-piloto. Acrescenta ainda que "quando nos envolvemos neste tipo de projetos, o nosso objetivo passa sempre por alcançar o topo, não nos contentamos com o ‘mais ao menos’. Apesar de ser a 2ª edição deste evento, todas estas provas já existem há alguns anos, no entanto estava tudo um pouco disperso. A ideia foi concentrar todas estas provas, e dessa forma criar um evento único."

Ao mesmo tempo que decorriam as provas do Autódromo, decorria também, nos jardins do Casino Estoril, o VII Concurso de Elegância que o Automóvel Club de Portugal de Portugal organiza anualmente. Uma competição que visa premiar os melhores restauros ou os automóveis mais bem preservados, que são apreciados por um júri internacional de especialistas, que escolheu os melhores entre 60 automóveis de coleção. O evento português é único na Península Ibérica e este ano atingiu um nível que lhe permite ser considerado um dos melhores na Europa.

O vencedor do Concurso deste ano foi um Mercedes Benz 320A de 1937. Para além deste modelo, que ocupou o primeiro lugar do pódio, foi também premiado com o Prémio Preservação e Restauro atribuído a um Bugatti 43A de 1929.

Duarte Nobre Guedes revela que "o Estoril Classics assinou recentemente com a Peter Auto, um dos principais protagonistas do mundo dos clássicos, e que através dessa parceria o evento vai ter das melhores grelhas do mundo. No entanto, há todo um percurso a fazer porque queremos que o Estoril Classics esteja no mapa internacional dos clássicos. Apesar disso estamos bastante focados nos nossos objetivos, em ter uma marca consolidada nos clássicos de Estoril e Cascais." conclui o presidente.