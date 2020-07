Esteja atento: vão a leilão três réplicas automóveis de filmes de sucesso

Vão ser levados a leilão a 1 de Agosto nos Estados Unidos, sem base de licitação, três réplicas automóveis de outros tantos filmes de sucesso de Hollywood, que foram arrestados num processo de fraude financeira.

Os modelos em questão são três cópias perfeitas dos carros que protagonizaram Batman, de 1989, Caça Fantasmas e Regresso ao Futuro, uma verdadeira oportunidade para quem é fã destes filmes "clássicos" da Meca do cinema.

De acordo com o Departamento de Justiça americano, o grupo de saúde liderado por Ryan Sheridan facturou ao governo americano quase 42 milhões de euros por serviços de recuperação de drogas e álcool a pessoas dependentes.

Todavia, muitos dos serviços prestados pelos Braking Point Recovery Centers eram fraudulentos: ou não chegaram a ser prestados ou nem sequer eram necessários para a saúde dos pacientes, ou careciam de documentação que os tornavam inelegíveis para reembolso.

Certo é, com a fortuna acumulada, Sheridan deu-se ao luxo de comprar vários automóveis de luxo, incluindo as três réplicas. Tendo-se dado como culpado, e face à indemnização de 21,5 milhões de euros a que foi condenado, toda a sua "garagem" vai agora a leilão pela leiloeira Skipco.

O Batmobile do primeiro Batman foi construído sobre um Chevrolet Caprice Classic de 1995, equipado com um bloco V8 de 5.7 litros, e onde não faltam a famosa turbina e as enormes asas laterais traseiras.

Seguem-se o Cadillac Eldorado de 1959 dos caçadores de Caça Fantasmas, e o popular DMC Delorean de Regresso ao Futuro.

Neste caso, o desportivo com asas de gaivota parece ser o exemplar mais perfeito, já que não falta um único pormenor da máquina do tempo em que Marty McFly (Michael J. Fox) e Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) viajaram.

