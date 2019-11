Este fantástico circuito Slot vai a leilão por um bom motivo e pode ser seu

A febre dos carros Slot é algo que pode ser encontrado em muitos adeptos de corridas automóveis, que aproveitam estas maquetes com circuitos e automóveis à escala para explorar a sua paixão por velocidade. Construir uma pista de raiz é um trabalho de vários meses, tal o nível de detalhe com que estes projectos geralmente contam, mas há uma pista à venda que lhe pode poupar todo este trabalho.

Com 4,88 metros de comprimento e 2,13 metros de largura, esta pista será leiloada pela RM Sotheby’s e deve atingir valores entre os 20 e os 30 mil dólares. Uma pequena fortuna? Sim, mas é por uma boa causa, é que o valor arrecadado será doado, na íntegra, à fundação "Reaching the Last Mile", uma iniciativa conjunta com a Fundação Bill Gates que se dedica a acabar com as doenças evitáveis em todo o mundo, nomeadamente na Etiópia, Sudão, Cade, Mali, Níger, Senegal e Iémen.

Recorde-se que este circuito foi construído pela "Slot Mods Raceways" a pedido da organização da Fórmula 1 e esteve presente no "Paddock Club" de todos os grande sprémios da disciplina desde 2018.

Demorou seis meses a construir e custou mais de 100 mil dólares a fazer, já que conta com inúmeros detalhes pintados à mão, contador de voltas electrónico e até câmaras ao longo do circuito.