eScooter eléctrica da SEAT já foi apresentada

Tal como tinha sido prometido, a SEAT apresentou ao mundo - no Smart City Expo World Congress - o concept SEAT eScooter, o protótipo de uma scooter eléctrica que se traduz na segunda aposta da marca espanhola no mundo das duas rodas, uma vez que já tinha apresentado a pequena eXS, uma trotineta eléctrica (ver galeria).

Com chegada prevista ao mercado para 2020, este protótipo conta com um motor eléctrico de 7 kW (o equivalente a 9,5 cv) que tem picos de potência de 11 kW (14,8 cv) e 240 Nm de binário.

Equivalente a uma scooter com 125 cm3, pelo que pode ser conduzida por titulares de carta de condução B, esta scooter eléctrica será capaz de acelerar dos 0 aos 50 km/h em apenas 3,8 segundos e de chegar aos 100 km/h de velocidade máxima.

Lucas Casasnovas, responsável pela Mobilidade Urbana da marca com sede em Martorell, afirma que esta "é a resposta à procura dos cidadãos por uma mobilidade mais ágil", sendo que esta SEAT eScooter é capaz de armazenar dois capacetes debaixo do assento e conta com uma aplicação que permite monitorizar o nível da bateria e a localização da scooter à distância.