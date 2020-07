Erik Petermoeller é o novo CFO da Mercedes-Benz em Portugal

Erik Petermoeller, Chief Financial Officer (CFO) da Mercedes-Benz Vietname desde 2016, será o sucessor de Dolores Cameira, enquanto CFO da Mercedes-Benz Portugal. "Após 41 anos na Mercedes-Benz Portugal, dos quais 25 enquanto CFO, Dolores Cameira irá iniciar uma nova etapa na sua vida", pode ler-se no comunicado divulgado pela Mercedes-Benz Portugal.

Erik Petermoeller (35 anos) iniciou a sua carreira na Daimler AG em Estugarda, na Alemanha, em 2005, como Corporate Trainee. Depois de reunir experiência internacional no departamento de Auditoria Corporativa da Daimler AG e no departamento de Controlling da Daimler Trucks para projetos de crescimento, Erik Petermoeller assumiu a posição de CFO na Mercedes-Benz Vietname em 2016. Durante este período, enquanto CFO, a Mercedes-Benz Vietname duplicou o seu volume de vendas em Automóveis Mercedes-Benz e manteve a sua posição de líder de mercado no segmento Premium, com uma diferença substancial face à concorrência. Petermoeller também liderou com êxito diversos projetos estratégicos, como a divisão do negócio Mitsubishi Fuso da Mercedes-Benz Vietname para um importador local e o lançamento do primeiro programa de financiamento do Vietname.

Acerca do seu novo cargo enquanto CFO da Mercedes-Benz Portugal, Erik Petermoeller afirma: "Estou ansioso com o meu novo cargo de diretor financeiro da Mercedes-Benz Portugal, uma entidade de enorme sucesso no mundo da Daimler. Também a nível particular, tenho a certeza de que eu e a minha esposa estaremos felizes ao nos integrarmos na comunidade portuguesa que é muito acolhedora e calorosa.".