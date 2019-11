EMEL contrata app Via Verde Estacionar para cobrar o estacionamento em Lisboa

A EMEL- Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa contratou o serviço da Via Verde Estacionar, uma aplicação para smartphones de pós-pagamento do estacionamento, que serve de alternativa às moedas gastas nos parquímetros, segundo um comunicado. Vai abranger 75 mil lugares.Através da "app", que é gratuita, o utilizador pode pagar ou até prolongar e antecipar o tempo de estacionamento, sem ter de se deslocar ao parquímetro. A aplicação permite localizar o veículo com o smartphone e fazer o pagamento do estacionamento de várias matrículas em simultâneo. A empresa adianta que não é necessário que o utilizador tenha o identificador da Via Verde, escreve o "Negócios"."A Via Verde propõe ter uma oferta integrada de serviços de mobilidade,eficientes, acessíveis e fáceis de usar. A entrada em serviço do serviço Via Verde Estacionar em Lisboa é um marco fundamental na concretização do nosso objetivo de proporcionar mobilidade eficiente para as pessoas e completa a nossa oferta em toda a área metropolitana", disse João Azevedo Coutinho, Presidente do Conselho de Administração da Via Verde, em comunicado.O lançamento comercial vai decorrer na próxima semana, a partir de dia 20 de novembro. Através da aplicação o cliente pode controlar as transações e o pagamento, com informação da data, hora e local onde realizou o estacionamento, incluindo o extrato do recibo.