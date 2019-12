CUPRA Leon Competición já pode ser reservado

Um dia depois de ter anunciado a apresentação mundial do novíssimo Seat Leon para 28 de Janeiro, a CUPRA Racing abriu as pré-reservas para o CUPRA Leon Competición.

E, para além de ser o primeiro carro de corridas de turismo disponível nestas condições, as encomendas terão entrega exclusiva na nova sede da marca, no "coração" de Barcelona, já a partir de Abril.

As imagens do carro resumem-se a uma única fotografia, retirada do vídeo que anuncia o Seat Leon, mas com a particularidade de integrar uma proeminente asa traseira.

Carroçaria revista, melhor distribuição de peso e evolução na eficiência aerodinâmica, faz deste modelo um bólide ainda mais focado nos circuitos de corridas

Aliás, de acordo com a divisão desportiva do construtor espanhol, o modelo de competição baseia-se na nova geração do CUPRA Leon, também anunciado para 2020, reforçando a ligação da marca entre a estrada e a pista.

Melhor domínio contra a força dos elementos, graças a uma maior eficiência aerodinâmica, e uma geometria cinemática mais evoluída, ao recorrer a componentes mais leves nos dois eixos para uma distribuição de pesos mais afinada, são complementados por uma caixa de velocidades mais robusta.

O bloco de 2.0 litros turbo viu também o seu desempenho aumentado, tornando-o mais competitivo, reforçado por uma arquitectura electrónica modular mais leve e robusta, e mais personalizável.

Embora não indique uma data precisa para a sua apresentação oficial, assim como a do CUPRA Leon – apenas indicam que será no início de 2020 –, não é descabido pensar-se que ocorrerá no mesmo dia em que o Seat Leon será revelado.

